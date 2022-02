Nous avons tous des rêves, mais en vivant dans le passé, nous faisons obstacle à nos rêves et ne pouvons ainsi les atteindre. Alors, comment faire pour croire en soi et réaliser la vie souhaitée ? Savez-vous que la seule chose qui vous empêche d'accomplir vos rêves, est votre imagination ? Pour profiter du présent et voir le futur, nous devons lâcher ce passé auquel on s'attache si souvent et sans raison. Laissez-le aller et mettez-le de côté. Retenez bien : Le passé est passé : réalisez vos rêves à présent !