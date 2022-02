Un malin génie règne sur la correspondance d'Artaud et de Rivière. Un autre se faufile dans les textes de Blanchot et de Starobinski centrés sur Kafka. Un autre encore s'est dissimulé dans le commerce des cartes coloniales ou dans certaines audiences inoubliables de la cour d'assises. Les critiques littéraires, depuis un siècle, n'ont pas réussi à le chasser hors de leurs commentaires et de leurs polémiques. Il revient ici, plus labile, plus furtif aujourd'hui, après des désaccords qui perdurent et qu'il faut peut-être reformuler.