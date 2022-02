Julien Burri est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages qui sont autant de pierres minutieusement taillées, ciselées, construisant une oeuvre à la fois singulière et intensément poétique. Comme un filet à papillons, son quatrième roman "Roches tendres capture avec délicatesse et sobriété le souvenir d'une maison vouée à disparaître, en restituant quelques bribes de vie d'une famille sur trois générations et l'ardeur d'un amour qui a su résister au temps.