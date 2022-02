Dans un style de dessin de presse, Alain Auderset traite des sujets existentiels et primordiaux de la vie. Tel un boxeur philosophe, l'auteur assène des vérités qui font rire et réfléchir. "Idées Reçues 2" nous ramène à une réalité qui fait parfois mal. Avis aux amateurs de baffes existentielles... ! Que ce soit une remise en question sur le sens de la vie, une psychanalyse sur les couples en difficulté, ou l'humour de Dieu, tout est présenté avec force graphique, à-plat noir et blanc, et précision d'horloger suisse. Derrière l'humour de ce petit bijou, on sent la profondeur vécue du contenu. A propos de l'auteur : En plus dêtre un auteur de BD (12 BD publiées à ce jour pour un total dépassant les 100'000 exemplaires vendus), et lécrivain des 4 livres Rendez-vous dans la forêt. Alain Auderset est aussi un humoriste dun genre nouveau, dont la notoriété médiatique va croissante : à la TV (France 2, Arte, TSR), à la radio ou dans la presse écrite. Trois fois récompensées au prix international de la BD francophone chrétienne dAngoulême (dont deux fois avec le 1er prix), ses BD ont aussi obtenu trois pri