André est un amoureux dévoué qui ne demanderait rien de mieux que de porter secours à l'élue de son coeur. Mais son infirmière, Cendrine, n'a pas pour habitude de crier à l'aide. Mariée à un étrange énergumène et aux prises avec les pires bandits, elle n'est pas du genre à se laisser impressionner. Au lieu de s'embarquer pour une romance, les deux tourtereaux se retrouvent bien vite au centre d'un triangle plus crapuleux qu'amoureux. Ils y côtoieront le plus célèbre des gentlemen cambrioleurs et finiront par se découvrir des affinités insoupçonnées.