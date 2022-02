"L'Epopée" et son équipage de choc parcourent le fond des mers à la recherche de la cité perdue. Mais très vite, le sous-marin et ses occupants s'égarent. Incapables de s'orienter avec leur carte au trésor rudimentaire ils feront face aux périls d'une mer infestée de brigands. Reprenant les grands thèmes du roman de piraterie, L'épopée à la dérive ramène avec astuce ce genre vers l'époque contemporaine. Ici, les corsaires sont des scientifiques, les galions sont des paquebots rouillés et des îlots de déchets forment d'improbables radeaux.