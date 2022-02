Sur la road

Ca démarre comme un départ en vacances normal : le motard a oublié un truc en partant, les copines cherchent un sujet de conversation pour passer le temps dans la voiture, l'auto-stoppeur est mal à l'aise. Et quand la faim se fait sentir, tout le monde s'arrête sur une aire d'autoroute. C'est comme ça qu'une bande de vacanciers - tous plus idiots et farfelus les uns que les autres - se retrouve dans la station-service d'un pompiste qui voulait juste qu'on lui fiche la paix. Tout ce petit monde s'entrechoque n'importe comment et les vacances deviennent bientôt une absurde course-poursuite pleine de rebondissements.