Trouvez la tranquilité d'esprit dans un monde de volatilité. Après avoir interviewé 50 des plus grands esprits financiers du monde, Tony Robbins vous offre un guide qui vous permettra de transformer votre vie financière, étape par étape, et d'accéder ainsi plus rapidement à la liberté financière. Peu importe votre salaire, où vous en êtes dans la vie, ou le moment où vous avez commencé à investir, "Inébranlable" vous donnera des outils qui vous aideront à atteindre vos buts financiers plus rapidement que vous l'imaginez. Un engagement inébranlable envers la vérité ; la présence , la tranquilité d'esprit et le calme au milieu de la tempête. Que se passerait-il si vous saviez que, quoi qu'il arrive à l'économie, au marché boursier ou à l'immobilier, non seulement votre famille et vous survivriez, mais vous profiteriez de cet environnement dans lequel beaucoup de gens vivent dans la peur ? Dans un monde si incertain, des millions d'individus ne croient plus qu'il soit possible pour eux d'atteindre une véritable sécurité et une indépendance financières. Pourtant, quelques experts triés sur le volet, qui ont réussi à s'adapter à tous les milieux économiques, ont prouvé qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ils savent que les périodes économiques difficiles sont de rares occasions où même une personne moyenne peut passer de la lutte financière à la liberté financière. Dans ce livre, Tony Robbins révèle leurs stratégies à l'aide de simples directives, des histoires inspirantes et des idées convaincantes. "Inébranlable" vous aidera non seulement à profiter des occasions, mais il vous empêchera également de commettre les erreurs que font certains individus qui doivent par la suite se contenter d'une vie bien inférieure à ce qu'ils méritent.