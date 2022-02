Rendez-vous au plus haut sommet

Vous avez ce qu'il faut pour vous hisser au plus haut sommet ! Dans la même veine d'excellence, et pour donner suite à son best-seller international "Rendez-vous au sommet", Zig Ziglar a écrit des années plus tard ce livre qui vise à rehausser encore davantage votre image. Il vous propose des conseils efficaces pour devenir la meilleure version de vous-même. Il vous fera prendre l'engagement de vous démarquer et saura vous convaincre que si vous êtes prêt à reconnaître et à développer votre potentiel, tout ce que vous entreprendrez pourra se révéler stupéfiant ! Ecrit sur le ton de la conversation, cet ouvrage est destiné à être lu et relu, à être souligné et utilisé. Plus qu'un " manuel du succès ", c'est un excellent guide de dépassement de soi.