Histoires de TPL - Trouble de la Personnalité Limite. Tome 3, Marilou l'impulsive ; Tome 4, Nicolas le caméléon

Marilou, 15 ans, habite à Rimouski. Aux dires de ses proches, elle est très intense. Très colorée aussi, car elle se démarque bien des jeunes du coin. L'adolescente est impulsive et son intensité la pousse à sortir des sentiers battus, mais aussi à consommer drogues et alcool. Souffrant depuis sa tendre enfance d'un TDAH non soigné, elle trouve dans la consommation un moyen de calmer ses pics émotifs. Ses parents, qui la croient en pleine crise d'adolescence, n'ont aucune idée de ce qui les attend. Plusieurs possibilités s'offrent à Marilou, mais elle n'en est pas consciente. Choisira-t-elle le chemin difficile ou celui du moindre mal ? Ira-t-elle plutôt chercher de l'aide ? Selon les choix qu'elle fera, nous en verrons les répercussions sur le reste de sa vie. Nicolas est un grand jeune homme de 16 ans, hypersensible et timide, qui vit en banlieue de Québec. Comme il n'aime pas déplaire, il s'adapte aux gens qui veulent bien de lui. Il ne parle jamais trop fort, de crainte de déranger. Comme il ne sait pas trop qui il est, il n'a pas de plan d'avenir, surtout qu'il a bien le temps. Il mène une vie qui ressemble à celle de bon nombre d'adolescents de son âge, jusqu'au jour où la belle Marie-Pier lui brise le coeur. Plusieurs possibilités s'offrent à Nicolas, mais il n'en est pas conscient. Choisira-t-il le chemin difficile ou celui du moindre mal ? Ira-t-il plutôt chercher de l'aide ? Selon les choix qu'il fera, nous en verrons les répercussions sur le reste de sa vie.