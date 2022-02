Les apocalypses de Jean. Entre Ephèse et Patmos... il y a deux fois mille ans

Dans la lignée du Livre secret de Jeshua, cet ouvrage de Daniel Meurois nous invite cette fois-ci à marcher au côté du disciple Jean au fil de sa vie entre Ephèse et Patmos, des années après la Crucifixion. Un récit surprenant et hautement initiatique qui nous fait aller de Révélation en Révélation, autrement dit d'Apocalypse en Apocalypse, à la découverte des Enseignements les plus secrets que le Christ a confiés au ¨disciple bien-aimé¨ que fut Jean. Il affirme en effet que nous serions prisonniers d'une grille spatio-temporelle dont le Souffle christique universel - traversant les Ages et les Traditions - serait la Clé libératrice à activer en urgence. Nous faisant voyager des Origines de la Divinité à la Création des cosmos en passant par l'énigme des Archontes, rarement un témoignage de Daniel Meurois aura été plus porteur d'Eveil, interpellant et actuel que celui-ci. Une Onde de Liberté qui écarte les barreaux derrière lesquels les fabrications illusoires de l'humain ont toujours tenté de rétrécir le Divin.