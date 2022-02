Le septième rayon par le Maître Ascensionné Saint Germain

Dans la collection "Les enseignements des Maîtres Ascensionnés", ce troisième livre propose une compilation d'enseignements courts autour du Septième Rayon, toujours en relation avec Maître Saint Germain. Il existe sept grands Rayons dans le Cosmos, sept Entités intelligentes accomplissant le plan Divin. Les sept Etres de ces Rayons, contrairement à l'homme, sont pleinement conscients et entièrement éveillés au dessein et au Plan. Le Septième Rayon est la Volonté d'Expression. Il correspond à l'énergie promotrice que l'Etre émane lorsqu'il apparaît, prend une forme et vit. Combinaison des rayons et sphères, vibration des couleurs, invocations et rituels énergétiques, Roue et Loi Cosmiques, messages des Etres Ascensionnés sont décryptés, enseignés, expérimentés dans cet ouvrage destiné aux disciples prêts à s'engager activement pour le réveil de l'Humanité.