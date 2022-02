Assoiffée de ciel. Itinéraire d'un éveil spirituel

L'étonnant parcours de vie de Suyin Lamour semble avoir été conçu pour servir de vade me cum à toute une génération de chercheurs spirituels. Issue d'une éducation athée et matérialiste, Suyin, que cette vision de la vie déprime, découvre à l'âge de 25 ans qu'il existe d'autres réalités que celles perçues par nos yeux. A peine commence-t-elle à explorer cette voie que déflagre le coup de tonnerre d'un éveil dit " sauvage ". Un beau soir, le monde s'éclaire pendant quelques heures et toutes ses questions existentielles connaissent soudain leur réponse dans le seul fait de réaliser quelle EST. Elle est... LA Conscience, atemporelle et universelle. Suyin se lance alors à coeur perdu dans une quête effrénée pour retrouver cet état divin, qui l'amène à sillonner tous les chemins de l'invisible : rêves lucides, voyages astraux et chamaniques, channeling, contact avec les défunts et le monde des esprits, vies antérieures, explorations énergétiques, méditation... . Une année chassant l'autre, de gouffres psychiques en prises de conscience jubilatoires, Suyin raconte comment, de l'intérieur, se vivent toutes ces étapes. Jusqu'à ce qu'elle atteigne un état d'épuisement et de renoncement dans lequel cette compréhension ultime surgit : nous sommes DEJA " Cela " que nous poursuivons et la seule chose à faire pour y revenir consiste à abandonner la croyance d'être " quelqu'un " qui cherche " Quelque Chose " pour accueillir " Ce qui est ". C'est aujourd'hui depuis cette Source que Suyin poursuit son incroyable voyage. Car l'éveil n'est qu'une étape. Etape qui permet à la Conscience de jouir pleinement de toutes les caractéristiques du personnage et de la Vie. Merveilleux paradoxe : c'est dans cette vie ordinaire qu'elle a si longtemps fuie pour accéder au divin que " Suyin " jouit désormais pleinement de " sa " divinité. Ou plutôt, que le divin jouit enfin pleinement, en Suyin, de son humanité !