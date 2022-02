L'art de la présence. Dans une infinie douceur...

Dans ce recueil, les mots de Ginette s'adressent directement au coeur. Vous ne serez pas instruits mais inspirés. Vous n'apprendrez rien de plus que vous sachiez déjà. Ses mots guident vers cet espace bienveillant en chacun où l'amour se révèle et fait taire tout ce qui n'est pas CA ; " L'amour est notre nature profonde. C'est CA qui émerge, qui se goûte, qui nous étonne parfois. Nous n'avons plus besoin de parler. Simplement être là ensemble. CA se reconnait, c'est tout. Et l'on se sent porté, aimé, en sécurité". Un ouvrage à s'offrir et à offrir.