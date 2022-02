L'habiter Populaire

Approche renouvelée de la question sensible du logement des populations aux faibles revenus dans des villes de l'Europe méridionale (Rome, Marseille, Naples, Venise, Matera), s'attachant à des lieux et des constructions qui, sur une durée de plusieurs siècles, ont maintenu leur vocation d'accueil des plus démunis, aussi bien "autochtones" qu'étrangers. Les huit articles recueillis dans l'ouvrage, résultant d'enquêtes sociologiques et anthropologiques, permettent d'éclairer les usages sociaux, la culture matérielle dans ces lieux, la vie quotidienne et les adaptations de l'habitat, les besoins et les réponses de la population, en privilégiant les méthodes de l'histoire orale, l'analyse des représentations et des mémoires, l'enquête ethnographique sur les pratiques quotidiennes, le recueil de témoignages.