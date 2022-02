Portraits de rue

En résidence dans le cadre du projet Vagabondage 932 sur la Cité Jacqueline Auriol à Chamiers (24), Laurent Lolmède s'est intéressé à la toponymie du quartier. Il a réalisé des dessins des rues avec au centre les panneaux des noms des rues. Il a ensuite effectué des recherches sur les personnes qui ont donné leur nom aux lieux. Il juxtapose ses dessins de paysages et les portraits renseigner des gens plus ou moins célèbres. Lolmède réalise ainsi un document sensible et souvent drôle qui renseigne sur la "petite" géographie locale.