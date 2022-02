La légende de Gotama

Gotama s'appelait-t-il Siddhartha ? Etait-il un prince ? Vivait-il dans le luxe et la volupté ? A-t-il fait ses fameuses quatre rencontres ? Répondant a ces questions, et a de nombreuses autres, ce livre analyse chaque élément de la biographie traditionnelle de Gotama, de sa naissance à son Eveil, avant qu'il ne devienne le Bouddha. Deux questions sont posées ici : ? Est-il possible de distinguer la réalité des inventions légendaires ?? Est-il utile de faire cette distinction ? Confrontant les récits les plus anciens du courant Theravada avec ceux de la littérature bouddhiste tardive, utilisant les données historiques comme les outils offerts par la numérisation des textes, l'auteur répond positivement a la première question : le lien entre le réel et la fiction peut être détaché. Confrontant les idées alimentées par les récits légendaires aux notions-clés des enseignements du Bouddha, l'auteur répond également par l'affirmative : le lien entre leréel et la fiction doit être tranché.