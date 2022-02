Je suis un bienerrant

Croyez-le ou non, il y a encore des endroits où la vie est rythmée par la nature, le cycle des saisons, au dur travail manuel. Endroits où le Petit Peuple et ses représentants fantasques aiment se moquer de ceux qui voient le monde autrement. Ils défendent ainsi des principes vertueux et les gens simplent contre ceux qui portent en eux famine, catastrophes naturelles, malheur. On raconte qu'il existe des êtres humains prédestinés qui se mettent à leur service dans cette eternelle bataille. Savoir que l'on est élu n'est pas simple, surtout pour un garçon élevé dans l'anonymat d'une grise mégalopole, à la vie triste et sans intérêt. Mais à un moment les choses basculent et la prise de conscience démarre sur une aventure fantasmagorique à laquelle le lecteur est convié.