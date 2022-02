Le jardin de la mégère

Un Jardin, prisonnier de la vieille qui le cultive depuis toujours, il rêve d'échapper à celle qui entend ne jamais rien en partager avec le monde qui les entoure. Il prépare alors sa fuite. Mais pas de place pour le manichéisme. Le texte devient critique sociale et dénonce la mondialisation et la marchandisation des fruits et des légumes. La victoire du jardin ne se verra pas dans la disparition de la vieille mais plutôt dans la place qu'il réussira à reprendre au coeur de la cité. Petit clin d'oeil, la mégère n'est pas celle que l'on croit, et il faut bien se garder des apparences et des préjugés. Les illustrations colorées apportent douceur et contraste à cette transformation.