Mon nom est personne

Un mystérieux inconnu, qui se fait appeler Solneman, se présente un beau matin devant le bourgmestre d'une petite ville et lui propose d'acheter, pour une somme fabuleuse, le parc municipal. Il pose toutefois une condition : ne voulant être dérangé par personne et souhaitant vivre à l'abri des regards, il fera construire tout autour du parc une immense muraille de trente mètres de haut. Après quelques hésitations, l'accord est conclu et l'étranger s'installe dans son parc. Bien vite, pourtant, Solneman devient l'objet de toutes les discussions. Que se passe-t-il de l'autre côté de cette maudite muraille ? A quelles activités certainement contraires à l'ordre et aux bonnes moeurs s'adonne-t-il ? Pourquoi cache-t-il toujours son visage derrière un masque ? Et pour qui se prend-il, cet excentrique, à vouloir vivre ainsi, coupé du monde ? En voilà une attitude intolérable ! Rongés par la curiosité, les citoyens de la ville vont tout mettre en oeuvre pour découvrir ce qui se trame derrière le mur érigé par cet insupportable étranger. Ironique et plein de fantaisie, ce roman publié en 1914 n'a rien perdu de son mordant.