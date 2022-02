Un philosophe juif dans l'Espagne musulmane. Le livre de correction des qualités de l'âme de Salomon Ibn-Gabirol, Edition

Salomon Ibn Gabirol, philosophe néoplatonicien et poète, est né à Malaga vers 1021/1022. Son livre de correction des qualités morales est un petit traité de morale écrit dans un langage populaire. Ce texte contient de précieuses indications sur l'état de la pensée, du savoir et des valeurs au XIe siècle dans les communautés juives d'Espagne. Mais surtout, ce texte, écrit directement en arabe par un rabbin juif, et empruntant une partie de sa matière aux traditions grecques, chrétiennes ou musulmanes, témoigne d'une ouverture extraordinaire. Les pages originales de cet ouvrage mêlent l'écriture arabe à l'alphabet hébraïque. Il est une leçon sur la capacité des intellectuels, dès le XIe siècle, à dialoguer d'une culture à l'autre, d'une religion à l'autre, sans heurt et avec respect. L'ouvrage lui-même, par sa nature de traité de morale, exhorte à la tempérance, à l'ouverture, à la réflexion, au calme et à l'écoute, toutes valeurs indispensables en notre temps.