Ichigo Stories

Venez découvrir cette anthologie d'histoires courtes par le couple de mangaka français : Anne et Minh. Plusieurs histoires dont une sans texte autour du lien entre une soeur et son frère, une sur un couple qui se crée autour d'épreuves, une autour de sentai qui se focalise sur le rapport père/fille et trois autres à découvrir... Au travers d'un dessin magnifique et d'une narration centrée sur les liens familiaux , plongez dans l'univers d'un couple de mangaka dont vous n'avez pas fini d'entendre parler.