L'oreille de la forêt est une invitation malicieuse à découvrir "l'autre côté du miroir" de la forêt. A la fois tableau de botanique et oeuvre de naturaliste, les dessins d'Arnaud Descheemacker présentent avec le plus grand souci du détail et la plus grande rigueur scientifique la faune et la flore de la forêt européenne. Et pourtant des éléments imprévus et déroutants viennent semer le trouble parmi cette population : des instruments de musiques envahissent, de manière pacifique, branches, racines et terriers. Comment les habitants de la forêt vont-ils réagir ? Et qui est le chef de cet orchestre sylvestre ? Une écriture poétique donne son souffle aux images et rythme la narration.