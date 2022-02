La cote de l'automobile de collection

LA référence dans le domaine de la cotation des voitures anciennes et de collection. Véritable référence pour les amateurs de voitures anciennes et de collection, la cote établie par notre équipe de spécialistes, reflète l'état actuel du marché. Les principaux indices étant les résultats des ventes aux enchères en France et à l'étranger et les prix observés dans les petites annonces. Les valeurs attribuées concernent les véhicules en état d'origine ou correctement remis en état. Un état de conservation exceptionnel ou une restauration "concours" de très haute qualité peut justifier une valeur jusqu'à 40% supérieure. Inversement, une épave incomplète pourra être décotée de 80%. Cet inventaire permet d'optimiser les cotations en suivant au plus près les fluctuations du marché. Plus de 11 000 modèles cotés et près de 2000 photos de résultats de ventes.