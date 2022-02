Le guide et la cote du collectionneur moto

Véritable référence pour les amateurs de motos anciennes et de collection, la cote établie par notre équipe de spécialistes, reflète l'état actuel du marché. Les principaux indices étant les résultats des ventes aux enchères et les prix observés dans les petites annonces. Toutes les informations pratiques sont recensées et vérifiées par nos journalistes spécialisés dans cet univers. Le guide du collectionneur moto est une inestimable mine d'informations. Qu'il s'agisse d'acheter une moto, de la remettre en état auprès de professionnels, de trouver la meilleure assurance ou de visiter des musées, d'éviter les pièges de la réglementation, de compléter sa documentation, de refaire un circuit électrique ou bien encore de chercher un club et de connaître les principaux évènements de l'année, les réponses sont dans ces pages. De plus, vous y trouverez la cote de plus de 1 500 motos de collection, les adresses des clubs, musées, professionnels qui sont donc mises à jour chaque année.