Hélène Dorion offre un récit envoûtant tout en poésie, magnifiquement bien servi par l'acuité et la sensibilité du trait de Janice Nadeau. La vie bercée explore avec poésie et douceur le visage de l'enfance et les différents moments de transition jusqu'à l'âge adulte. Une oeuvre riche et profonde sur tout ce que nous rencontrons et vivons et qui s'imprègne dans notre mémoire. Une invitation aux lectrices et lecteurs à retourner à leur propre origine et à revisiter cette expérience commune qui fait en sorte que nous sommes nombreux à aimer et nombreux à avoir peur.