Le croco qui vit chez Papi est le tout premier album en tant qu'autrice de l'illustratrice Elodie Duhameau. Elle y présente une histoire d'amitié remplie d'humour et de personnages attachants, sensibilisant au détour les jeunes lecteur. trices à la cause et à la réalité animales. Car comme Papi dit : " Personne n'aime vivre en cage. " Un lundi matin où il taillait sa haie, Papi fit une incroyable découverte. Un Maurice était caché dans les rhododendrons. Maurice est un crocodile. Il faut savoir qu'un " Maurice ne se trouve pas n'importe où. C'est Maurice qui vous trouve ". Dès ce jour, une belle complicité naît entre l'homme et la bête. Mais Papi sait très bien qu'un crocodile dans une maison d'humain, c'est peu souhaitable. Après tout, la place d'un crocodile est dans la nature.