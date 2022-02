La nouvelle collection " Les grandes voix " offrira au public l'occasion de découvrir des textes forts de tous les horizons dans un format qui fait la part belle à l'illustration, celui de l'album illustré. Chaque texte sera associé à un illustrateur qui proposera sa vision personnelle de l'oeuvre, créant ainsi un opus original à découvrir. Le slam québécois " J'en appelle à la poésie " de David Goudreault que l'on retrouve sur l'album Le nouveau matériel (2020) est l'un des deux premiers textes de la collection à voir le jour. L'auteur y déclare l'urgence d'intégrer la poésie dans toutes les sphères de la société. L'illustrateur Laurent Pinabel (Branchez-vous ! et autres poèmes biscornus, La langue au chat et autres poèmes pas bêtes et Le guerrier massaï) propose une vision éclatée, vibrante et intelligente des propos de l'auteur. Ainsi, l'expressivité verbale et graphique si particulière des deux créateurs offre aux lecteurs une oeuvre percutante et ô combien ! nécessaire.