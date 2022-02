Transformez votre relation avec l'argent. 21 règles d'or pour accéder à la liberté financière

Aujourd'hui encore, l'Argent figure parmi l'un des plus grands tabous de notre société. La façon dont vous gérez votre Argent peut en dire long sur vous, vos valeurs, vos priorités, vos motivations, votre mindset, de même que sur vos habitudes, attitudes et comportements, ainsi que sur votre revenu ou votre chiffre d'affaires. Si vous êtes insatisfait de ce que vous gagnez en ce moment, transformer votre relation avec l'Argent devient donc un must ! C'est d'ailleurs ce qu'a fait Isabelle Lefebvre en transformant complètement sa relation avec l'Argent, ce qui lui a permis de changer totalement de vie, d'augmenter son chiffre d'affaires de façon exponentielle et d'accéder à une vie riche de sens. Dans ce livre qui présente sa méthode novatrice, elle vous explique pourquoi l'Argent n'est jamais le problème et pourquoi ça bloque quand vous en voulez. Vous découvrirez également les facteurs qui influencent votre relation avec l'Argent, comment elle détermine ce que vous faites, vos revenus ou votre chiffre d'affaires et comment elle révèle votre contribution au monde. Enfin, vous apprendrez comment transformer votre relation avec l'Argent en appliquant les 21 règles d'or qui vous permettront d'accéder à la liberté financière.