Mon journal personnel. Un outil pour mieux se connaître à tout âge

Ce livre se veut un outil pratique sur l'utilisation d'un journal personnel et sur la façon d'en analyser le contenu afin de mieux se connaître. Il s'appuie sur la propre démarche d'écriture et d'analyse de l'auteur, et ce, depuis plus de 60 ans d'écriture. Il s'adresse aux personnes qui souhaitent mieux se connaitre et atteindre une plus grande réussite dans leur vie. Quelques domaines que vous aborderez : la santé physique ; la santé psychologique ; le couple ; la famille, les enfants ; le travail, la vie professionnelle ; les études, la formation ; les projets. Vous verrez ici ce qu'est le journal et ce qu'il peut apporter comme outil de connaissance de soi. Vous y apprendrez : ce que représente le journal personnel ; l'importance d'écrire un journal et les différents types de journaux personnels ; qu'est-ce que la connaissance de soi ; la puissance de la relecture ; comment analyser son journal... Si cette démarche se base sur l'expérience d'écriture manuelle d'un journal, elle est parfaitement transférable à un journal numérique.