La colère racontée aux enfants

Une expédition avec Mino, leur moniteur de camp d'été? "Chouette ! " se disent Margot, Cédric et Frank. Ils y feront la découverte d'étonnants totems représentant les " Bêtes de la Fureur "... Mino leur dévoilera également les " Faces cachées de la Colère ", ces émotions qui se camouflent derrière chaque réaction colérique et dont il faut prendre soin. Votre enfant contrôle-t-il sa colère ? Sait-il en identifier les déclencheurs ? Connaît-il des stratégies pour la prévenir ou la gérer efficacement ? Si vous avez répondu non à l'une de ces questions, ce conte illustré vous permettra d'aborder le sujet avec lui, d'une façon simple et imagée. La section "auto-observation" de ce petit livre sympathique et coloré l'aidera à reconnaître ses réactions colériques et à comprendre leur origine. Ainsi, il saura mieux les anticiper, faire les bons choix, modifier ses perceptions et se calmer. Vous accumulerez une foule de trucs applicables au quotidien pour bien gérer sa colère.