Rajeunir sa mémoire après 50 ans. Principes et stratégies à la portée de tous

" Rajeunir sa mémoire " ce n'est pas tenter de retrouver la totale rapidité et l'efficacité des facultés physiques et intellectuelles de notre jeunesse. C'est plutôt miser sur les connaissances, les compétences et les expériences acquises au fil du temps, en plus d'adopter un mode de vie et de recourir à des stratégies qui les maintiennent vives et alertes au-delà de nos espérances. Marie-Paule Dessaint vous convie à un fascinant voyage au coeur de votre mémoire ; de toutes vos mémoires. Vous apprendrez quand elles commencent à vieillir naturellement, dont certaines à partir de 30 ans. Vous découvrirez à quel point vos habitudes de vie (alimentation, sommeil, émotions, stress...) peuvent accélérer ce processus de déclin ou, au contraire, le ralentir. L'auteure ose même vous proposer une cure de rajeunissement pour votre mémoire et votre intelligence, sans toutefois prétendre que vous retrouviez la rapidité et la vivacité de votre jeunesse. Elle vous explique au demeurant ce qu'est l'intelligence cristallisée des aînés, laquelle peut parfois être meilleure que l'intelligence fluide des plus jeunes. Sa vision optimiste du vieillissement cognitif, appuyée sur des recherches du domaine des neurosciences, vous convaincra d'adopter les vingt principes et nombre de stratégies (des conseils et des exercices) qu'elle propose afin de préserver jusqu'à un âge avancé le joyau qu'est votre mémoire.