Où que tu sois suit une mère qui travaille et son enfant tout au long de leur journée alors qu'ils sont séparés. Que ce soit au travail ou à l'école, tout au long de la journée, ils trouvent du réconfort à penser les uns aux autres. Où que tu sois célèbre le lien entre le parent et l'enfant et montre avec amour aux lecteurs que l'amour transcende le lieu.