La petite évasion

Pas facile d'être une petite araignée quand on n'a pas de talent pour le tissage. Pour lui apprendre à faire de belles toiles, sa maman la laisse entre les pattes du terrible Monsieur le scarabée et de sa petite clique de pattes cassées. Elle y fait la connaissance d'une mouche qui "fofote" à cause de ses dents, d'un bourdon qui n'arrête pas de pleurer et d'une luciole qui n'éclaire qu'à moitié. Ensemble, ils décident de s'enfuir à la tombée de la nuit, à la recherche d'un ailleurs beaucoup plus beau. L'aventure les amènera plus loin que prévu, jusqu'au bout du fil...