Dans les yeux d'Harriet

C'est lundi matin et Harriet a hâte d'aller à l'école et de retrouver sa maîtresse et ses camarades. Après avoir fait son lit, elle place délicatement ses doudou Pimpon et Risotto sur son oreiller, puis elle fait une glissade sur la rampe d'escalier, dessine ses rêves sur son tableau, dévore ses tartines de confiture et brosse Maurizio le chien avant de filer dans la douche... Vite, il faut se presser de préparer ses affaires et de s'habiller, il est temps de partir pour l'école ! Mais, oups ! Harriet a oublié quelque chose d'important... ses lunettes ! Une fois sur son nez, elle réalise que rien n'est à sa place : Pimpon et Risotto sont dans la poubelle ; le mur est couvert de gribouillages ; Maurizio ressemble à un punk et elle trouve des escargots dans ses poches. Quel désastre !