PENSER LA CITOYENNETÉ. LAÏCITÉ, PLURALISME ET ISLAM

L'Occident est actuellement ébranlé par deux crises qui se nourrissent l'une l'autre : crise de la démocratie, fragilisée par l'expansion des régimes autoritaires et du populisme ; et crise de l'islam, instrumentalisé par sa frange idéologique et politique. Dans ce contexte, nous dit Sami Aoun, la laïcité apparaît comme la clef de voûte propre à solidifier l'édifice social. Encore faut-il bien la comprendre. La séparation de la religion et de l'Etat, en effet, a pour objectif de créer l'unité autour d'une conception commune de la justice et de la citoyenneté. A l'encontre d'un communautarisme aux loyautés sectaires, mais à l'encontre aussi d'un irrecevable aplatissement des croyances, elle vise un consensus autour de principes universels tels que la dignité humaine, l'égalité des citoyens et la liberté de conscience. Mission possible ? Pour lui donner toutes ses chances, il importe de distinguer islam et islamisme, d'identifier les conditions nécessaires à l'avancement d'un islam humaniste, et d'éviter quelques pièges dans la gestion démocratique de l'islamisme. C'est ce que fait l'auteur dans cet essai à la fois respectueux et exempt de complaisance. Du même souffle, il brosse un portrait des plus utiles pour la compréhension du monde contemporain.