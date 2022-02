Voyage au pays de la parole. MÉDITATIONS D'UN CONFINÉ EN TEMPS DE PANDÉMIE

Ce livre est né en temps de pandémie. La Parole, écoutée, méditée et priée en ces temps inédits s'est avérée une sorte d'antidote au virus qui s'est répandu sur la planète. Tel un viatique en l'absence de célébrations et de communion fraternelle, elle a ravivé la joie et soutenu l'espérance. Cette Parole n'est cependant jamais emprisonnée dans un temps ni dans un lieu précis ; elle est actuelle, se réalisant au quotidien dans l'aujourd'hui personnel et communautaire. L'itinéraire proposé, du carême jusqu'à la lumière de la Résurrection et au feu de Pentecôte, est à l'image de l'épreuve vécue alors que nous retrouvons l'éblouissante lumière de la vie et que la nuit n'offre plus que le spectaculaire déploiement des étoiles. La Parole libère le coeur de tous les confinements que les épreuves de la vie imposent lorsque retentit la puissance de l'amour de Celui pour lequel rien n'est impossible. Il s'agit seulement de se laisser surprendre et aimer par Dieu. Militant lui-même en faveur de l'appropriation de la Parole de Dieu par tous les chrétiens, le pape François a institué le Dimanche de la Parole et lui a dédié deux Lettres apostoliques.