Aujourd'hui tu seras avec moi. PRIER L'ÉVANGILE DE LUC

Le pape François nous appelle à redécouvrir l'Evangile, particulièrement au moyen de la lectio divina, pratique d'origine monastique qui comporte des étapes de lecture, de méditation et de prière. Cette antique méthode, qui favorise l'écoute de la Parole puis ouvre un espace de réponse, vise ultimement une expérience de communion avec Dieu. Le présent livre se veut un guide pour une telle démarche. Il nous invite à fréquenter l'Evangile de Luc, où se dessinent tout particulièrement les thèmes de la miséricorde, de la gratuité du salut et de la joie. On y explore notamment des récits lumineux propres au troisième évangile, comme l'invitation faite au publicain Zachée et la rencontre avec les disciples d'Emmaüs. La lectio divina permet de vivre dès maintenant une relation intime avec Jésus. Par elle, le Christ pourrait dire à chacun de nous : "Aujourd'hui, tu seras avec moi".