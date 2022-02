CONVERSATIONS À MARÉE BASSE. ÉCOUTER LES PERSONNES EN SOINS PALLIATIFS

La personne en soins palliatifs entre dans une nouvelle réalité pleine de fragilités et son paysage familier change rapidement. Elle est déroutée, envahie de nouvelles questions sur elle-même et sur sa vie. Dans ce contexte, les rencontres deviennent pour elle une occasion précieuse de s'exprimer en profondeur et de renouer avec l'essentiel. Il peut s'ensuivre une véritable transformation identitaire et une ultime manifestation de soi. Pour favoriser ces expériences, le bénévole veut offrir une écoute et une réponse tout en finesse. Il a peu de temps pour le faire et doit idéalement ajuster ses attitudes dès le premier entretien. C'est pourquoi ce livre propose aux futurs bénévoles et aux soignants une série de dialogues réels survenus en fin de vie et propres à préparer leurs rencontres. Chacune de ces conversations est suivie d'une relecture qui permet de mieux en saisir la portée, parfois au-delà des mots. Elle peut aussi être l'occasion d'échanges de groupe dans les équipes de soins. Les derniers moments de la vie peuvent être décisifs pour le malade et pour ses proches. Puisse le bénévole qui les accompagne devenir un miroir de leur humanité, au service de ce qu'ils ont de meilleur.