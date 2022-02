Ethique une sagesse en actes (l'). Des fondements aux questions sociales

Enjeu de toujours, l'éthique connaît un regain d'actualité ces années-ci : les débats soulevés par la biotechnologie, les droits individuels et collectifs, les libertés religieuses et la déontologie professionnelle remuent nos sociétés. Dans ce contexte, Guy Durand revisite les fondements de l'éthique pour ensuite se pencher sur sa mise en oeuvre dans le concret de la vie. Des grands courants de pensée aux grands principes pratiques, des évolutions historiques aux questions contemporaines, du respect de l'autorité à l'objection de conscience, ce livre offre points de repère et inspiration. Synthèse d'un éthicien de renom, il intéressera quiconque souhaite éclairer ses choix humains, professionnels et citoyens.