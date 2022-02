Garfield : De mauvais poil

Est-ce parce que c'est lundi ? Parce qu'il ne lui reste plus de biscuits ? Peu importe la raison de sa colère, éloignez-vous doucement, ne le regardez pas dans les yeux et quand vous serez assez loin... riez un bon coup ! Une histoire en six ou sept cases par page, parfaite pour les plus jeunes qui découvrent le plaisir des bandes dessinées et les plus grands qui trimbalent leur BD préférée partout où ils vont.