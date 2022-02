Robots financiers et IA

Tout l'enjeu du présent ouvrage repose sur la présentation d'une réponse intégrée et pratique de la déontologie financière, une approche holistique, dans le cadre de l'introduction des robots financiers. Tout l'enjeu du présent ouvrage repose sur la présentation d'une réponse intégrée et pratique de la déontologie financière, une approche holistique, dans le cadre de l'introduction des robots financiers. L'objectif du présent texte sera donc quadruple. Faire un survol de ce que nous connaissons déjà, les fondamentaux, nous assurer de la présence déontologique, les quatre axes, lier les éléments entre eux, les choix, et dynamiser l'ensemble par une approche pratique pour les clients et les intermédiaires de marché, les cobots.