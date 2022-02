Relief de la mémoire. Théorie des trous de mémoire

Ce court essai philosophique aborde la question de la mémoire à partir de l'expérience fréquente et récurrente des "trous de mémoire" . Il commence par analyser l'expression ("trou de mémoire") qui suggère une trame uniforme, continue, percée cependant de "jours" , de dépressions, modelée en tout cas par ces accidents, et s'intéresse également aux différentes métaphores appliquées à la mémoire (celle du contenant, de l'élément aquatique, de l'écriture, etc.). Le livre s'interroge donc sur ce que l'on pourrait appeler le relief de la mémoire, chaque chapitre abordant l'un des aspects (plaine, adret et ubac, feuilletage et foliation, rifts et fractures, etc.) de cette géographie mnésique, en prenant appui sur de nombreux auteurs, parmi lesquels Levinas, Sartre, Thoreau, mais aussi Descartes, Husserl, Ravaisson, Schelling, Kant, Benjamin ou Platon, mais aussi quelques épisodes bibliques accompagnés de leur relecture talmudique.