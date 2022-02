Voyages olfactifs. Au coeur des huiles essentielles

Alexandra Diaz nous entraîne dans l'univers magique des plantes aromatiques et médicinales. Elle dévoile l'importance particulière de l'olfaction et l'impact des senteurs sur nous et comment elles peuvent nous aider dans notre vie. Elle nous apporte également une nouvelle technique de méditation liée à notre sens de l'odorat, afin de ressentir l'énergie des plantes à travers les huiles essentielles en lien avec nos émotions. C'est une méthode innovante dans la relation entre l'homme et la nature, par l'écoute approfondie du corps et du langage vibratoire du végétal. Ainsi, nous pénétrons notre sentier intérieur subtil permettant de recevoir les messages des plantes médicinales et de percevoir le soutien et la générosité qu'elles nous offrent. Bienvenue dans ce voyage enivrant.