Les cathédrales, chemins d'initiation. L'expérience intérieure à Saint-Lazare d'Autun

A l'extérieur de la cathédrale d'Autun figure une sculpture discrète, placée en hauteur et cachée par la floraison ornant la structure. Pourquoi là ? Et si haut, comme si elle devait rester invisible aux yeux du profane ? L'explication ne se trouve pas dans les livres, qui n'en font pas même mention. Alors pourquoi ? Parce que les artistes de l'époque voilaient l'essentiel de leur connaissance, en grande partie encore inconnue de nos jours. Ainsi, ce qu'ils offrent à notre attention, c'est le message caché sous l'image, destiné à ceux qui peuvent voir et comprendre. D'ailleurs, ce premier symbole de notre visite dans le mystère des cathédrales est une représentation de l'initié. Après avoir lu "Les Cathédrales, chemins d'initiation" , nous n'y entrerons plus jamais avec le même regard.