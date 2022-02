Prenez votre vie en main

Evoluez-vous dans l'industrie du marketing relationnel ? Assurez-vous de franchir le premier pas qui mène à la réussite dans le domaine du marketing relationnel en lisant " 45 secondes " qui changeront votre vie. Lu par plus de 7 millions de personnes à travers le monde, sa popularité ne cesse de croître et ses principes ont été testés et prouvés pendant des décennies. Vous vous demandez alors si " 45 secondes " est si efficace, pourquoi ce guide pratique complémentaire est-il nécessaire ? Un grand nombre de réseauteurs ont demandé un outil qui les aiderait à mettre de l'avant les principes dévoilés dans cet ouvrage ainsi qu'un plan d'action composé d'étapes quotidiennes faciles à franchir.