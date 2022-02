Amon ami, celui du vent et de l'instant

Je n'avais pas prévu d'écrire ces 28 poèmes qui sont plutôt venus à moi d'une manière fulgurante et évidente en février dernier après un grand bouleversement dans ma vie. Ecrire ce livre et le partager est pour moi le moyen de reconnaître, de dire et d'assumer qui je suis. Derrière tous ces vers, il y a des visages. Il y a ce qu'il reste à la fin d'une vie terrestre (même si j'ai encore quelques années devant moi j'espère) c'est à dire nos relations, les véritables relations ; celles-ci sont éternelles. Que ce soit la relation filiale, la relation fraternelle, maternelle, conjugale ou amicale, chacune d'elles nous fait grandir dans notre vocation divine : aimer. Par la conscience de soi, et l'intervention Divine, notre être profond émerge et conduit à la joie profonde et à la vraie liberté. Nous pouvons alors accéder à l'amour inconditionnel qui est Celui de Dieu. Lorsque deux êtres sont véritablement entrés en contact de cette manière-là, dans cet amour divin, rien ne peut plus les séparer. Vivre de cet amour devient le seul chemin possible. Le témoignage de ces poèmes n'est que ma modeste mais indispensable participation à la Vérité. Ce livre est aussi mon geste d'amour vers Celui qui n'est qu'Amour.