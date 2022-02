Sous la parole

Ce recueil est le fruit d'homélies données au cours de ces 25 dernières années. Mgr Hervé Giraud, évêque de Sens-Auxerre, y propose une lecture de l'Evangile de saint Luc. Certains commentaires sont courts, d'autres plus longs et chacun y trouvera de quoi s'approprier le lumineux évangile de Luc en particulier au cours de l'année C.