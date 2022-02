J'aime la maison que tu habites. Des années au service de la liturgie

Tout le monde est sensible à la liturgie. Elle nous touche tous et révèle notre attachement aux signes et aux symboles. Nous en avons besoin lors des grands moments de notre vie. Mgr Robert Le Gall présente une conception de la liturgie, fondée dans l'Ecriture et dans la Tradition, qui en fait la source vivante de toute spiritualité. Au moment où paraît le nouveau Missel romain en français, ce livre intéressera tous ceux qui veulent s'informer sur l'histoire des traductions liturgiques. La liturgie, c'est l'oeuvre de Dieu, le Père, de qui vient tout don parfait (cf. Jc 1, 16-17), en ce sens que c'est Dieu qui agit d'abord : "C'est Dieu qui nous a aimés le premier" , écrit saint Jean dans sa première lettre (4, 19). C'est aussi l'oeuvre de Dieu en ce sens second que c'est notre action privilégiée à nous tous : celle que nous faisons ensemble pour lui, pour l'honorer, l'implorer, le remercier. Ainsi, la liturgie est Opus Dei, "oeuvre de Dieu" : l'oeuvre que Dieu fait pour notre salut, liée à l'oeuvre que nous exerçons en sa direction. Elle est une oeuvre croisée qui implique une rencontre dans un mystère d'alliance : rencontre rendue possible dans une mesure inouïe par le mystère du Dieu fait homme, le Christ Jésus, Fils de Dieu et Fils de l'homme. Depuis une cinquantaine d'années, la vie liturgique est au coeur des engagements de Monseigneur Robert Le Gall, moine bénédictin, Père Abbé de Kergonan, Evêque de Mende, puis Archevêque de Toulouse depuis 15 ans.