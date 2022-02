Juifs et chrétiens s'interrogent sur les questions sociales

Dans ce neuvième volume de la collection "Juifs et Chrétiens en dialogue" , est regroupé trois ensembles issus de l'activité de l'Association datant de 1986 (Assemblée Générale), de 2004 (Journée d'études) et de 2013 (Cycle de conférences). Le premier ensemble est composé de trois communications autour de La morale sociale dans la Bible. Le second ensemble, plus théorique, tourne autour d'un livre : Morale juive et morale chrétienne du rabbin Elie Benamozeg. Le troisième ensemble, plus approfondi (il fait la moitié du livre) interroge la notion de "pauvreté" dans le judaïsme et dans le christianisme. Il en ressort que si judaïsme et christianisme se préoccupent, l'un et l'autre, des questions sociales, ils le font à partir des mêmes fondements mais avec des points de vue qui peuvent diverger, la confrontation étant alors enrichissante. L'ouvrage est préfacé par Paul Thibaud, ancien directeur de la revue Esprit et ancien président de l'Amitié Judéo-Chrétienne de France ; et il est introduit par un article de Pierre-Henri d'Argenson sur la possibilité de fonder l'action politique sur le précepte "Aimez vos ennemis" .